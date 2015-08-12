Китайський Центробанк продовжує знецінювати юань

Народний банк Китаю сьогодні знизив курс національної валюти по відношенню до попереднього дня ще на 1,6% - до 6,3306 юаня за долар, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "На даний момент немає підстав для продовження зниження обмінного курсу", - заявив при цьому китайський регулятор.

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Як відомо, напередодні китайський центробанк знизив курс національної валюти на рекордні 1,9%, що стало найбільш різким падінням китайської валюти за один день, починаючи з січня 1994 року, коли офіційний та ринковий обмінні курси були уніфіковані. У вівторок китайський регулятор оголосив, що цей крок був одноразовою корекцією, та пообіцяв наперед підтримувати стабільний курс на "розумному" рівні та зміцнювати роль ринкових факторів у його визначенні.

У Пекіні сподіваються, що завдяки діям Народного банку Китаю підвищиться конкурентоспроможність китайських товарів на глобальному ринку та пожвавиться економіка країни.

Між тим західні експерти вважають, що така суттєва девальвація китайської валюти викликана невтішною економічною статистикою та падінням експорту через зниження попиту трьох найбільших торгівельних партнерів Китаю - Євросоюзу, США та Японії.