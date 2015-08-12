З 13 серпня запрацюють податкові зміни щодо трансфертного ціноутворення

Ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України Петром Порошенком Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення опубліковано в газеті «Голос України» від 12 серпня, він набуває чинності з завтрашнього дня, 13 серпня.

Згідно з текстом закону, господарські операції визнаються контрольованими для цілей трансфертного ціноутворення, якщо річний дохід платника податку перевищує 50 млн грн, а обсяг таких операцій за кожним контрагентом перевищує 5 млн грн. Раніше поріг річного доходу платника податку був встановлений на більш низькому рівні 20 млн грн.

Читайте такожМінфін у вересні подасть депутатам новий Податковий кодексТакож опублікований і набуває чинності з 13 серпня Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування неприбуткових організацій, що передбачає звільнення від сплати податку доходів неприбуткових організацій при їх використанні в рамках установчих документів, в той час як раніше неприбуткові організації сплачували податок з доходу, одержаного від господарської діяльності.

Крім цього, опублікований і набуває чинності з 1 вересня Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо зниження податкового тиску на платників податків, який передбачає передачу повноважень щодо узагальнюючих податкових консультацій Міністерству фінансів, а також низку уточнень щодо перевірок бізнесу контролюючими органами та застосування штрафних санкцій.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 липня ухвалила, а президент України Петро Порошенко 15 липня підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення.

Зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування неприбуткових організацій і про зниження податкового тиску на платників податків ухвалені парламентом і підписані президентом 17 липня.