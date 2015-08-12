Рахункова палата наділена правом повністю контролювати держбюджет

Прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України Петром Порошенком новий закон про Рахункову палату опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» від 12 серпня.

Читайте такожДепутати прийняли новий закон про Рахункову палату Як уточнили УНІАН у Рахунковій палаті, закон набув чинності з 9 серпня, оскільки був опублікований в газеті «Голос України» від 8 серпня №145.

Раніше заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків роз'яснював, що новий закон дозволить вибрати новий склад відомства, а також повністю контролювати доходи і витрати державного бюджету, що раніше було неможливо. За його словами, з цим законом були пов'язані умови надання траншів міжнародних організацій та вимоги Євросоюзу. Крім того, членів Рахункової палати буде не 14, а 9, і всі вони будуть обиратися Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня прийняла, а президент України Петро Порошенко 5 липня підписав новий закон про Рахункову палату.