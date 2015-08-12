Російський рубль продовжує падати – 65 за долар

На Московській біржі продовжилося зафіксоване у вівторок зниження курсу рубля. Через кілька хвилин після відкриття торгів долар перевалив за психологічно важливу відмітку 65 руб., досягнувши на максимумі 65,19 руб., що на 91 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. У попередній раз вище 65 руб. курс долара піднімався 13 лютого 2015 року

Одночасно з цим курс євро піднявся до 72,347 руб., що на 1,293 руб. вище рівня закриття торгів 11 серпня. У попередній раз вище 72 руб. курс євро піднімався 24 лютого 2015 року, передає РБК.

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Аналітики пов'язують зниження курсу рубля з низьким рівнем цін на нафту. У ході сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року коливається між $49 і $50 за барель.