У Казахстані знову ажіотаж: населення через обвал рубля кинулося в РФ за покупками

Величезний затор з машин утворився на казахстансько-російському кордоні, передає казахстанський портал "Моє місто"(відео).

Читач "МГ" надіслав в редакцію відео, зняте 11 серпня на кордоні, на посту "Сирим", де видно кілометрову чергу машин. Всі вони їдуть в бік Казахстану. Працівники російського прикордонного поста не справляються з таким потоком машин.

Чергове падіння рубля знову спровокувало наплив казахстанців в Росію. Люди їдуть в Самару в надії придбати товари за нижчими цінами. На 11 серпня офіційний курс рубля становив 2,91 тенге.

Читайте такожКазахстанці "профінансували" Росію за півроку на 2,8 мільярда доларів12 серпня продовжилося зниження курсу рубля. Через кілька хвилин після відкриття торгів на Московській біржі долар перейшов психологічно важливу відмітку 65 руб., досягнувши максимуму - 65,19 руб. Вище 65 руб. курс долара піднімався 13 лютого 2015 року. Курс євро піднявся до 72,347 руб. Вище 72 крб. курс євро піднімався 24 лютого 2015 року.

Обвал рубля, який стартував на початку осені минулого року, пов'язаний з санкціями Заходу і зниженням цін на нафту.

Ще в минулому році через зниження курсу російської валюти в Казахстані почався ажіотаж - жителі прикордонних областей республіки стали їздити за товарами, у тому числі і за автомашинами в РФ.