Проти керівництва Нацбанку відкрито кримінальне провадження за зверненням депутата Купрія

Слідчий відділ Печерського районного управління ГУМВС України в місті Києві відкрив кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) головою Національного банку України та колишнім директором Генерального департаменту банківського нагляду НБУ Аллою Шульгою.

Провадження відкрито на підставі інформації, викладеної у депутатському зверненні народного депутата, одного з лідерів «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Віталія Купрія.

«В даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування», – йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на ім'я Купрія, яке нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією Купрія, Шульга «за неповний рік свого перебування на посаді розмістила на депозитних рахунках українських банків 650 тис. доларів».

«Законністю їх отримання і не пахне! – вважає Купрій. – Але найбільш цинічним є те, що Гонтарева спробувала покрити свою підлеглу. За моєю інформацією, вона направила лист у Державну службу фінансового моніторингу з проханням (увага!) не перевіряти, з яких джерел Шульга отримала ці кошти».

Купрій висловив надію на об'єктивне розслідування справи. «Керівництво Нацбанку має відповісти за корупцію!» – переконаний депутат.