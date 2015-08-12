Гривня на міжбанку торгується по 21,55 за долар

У середу, 12 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,35/21,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,7640/23,9850 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3290/0,3320 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,5690 грн/дол., на цю годину було укладено 32 угоди на суму 13,27 млн дол.