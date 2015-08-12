Кабмін схвалив новий пакет санкцій проти Росії і відправив їх у РНБО

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він повідомив, що з учорашнього дня діють санкції проти РФ, введені за рішенням уряду США.

«Кабінет міністрів приймає рішення схвалити новий, розширений пакет санкцій проти Російської Федерації і відправляє його на розгляд РНБО», - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня набрали чинності розширені санкції США проти Росії і українських екс-чиновників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі.

Як повідомив посол України в США Валерій Чалий, до розширеного санкційного списку увійшли 7 фізичних осіб та 6 компаній, які ухилялися від введених санкцій (зокрема, пов'язаних із Г. Тимченком, Б. Ротенбергом і концерном «Калашников»), 2 російські компанії, які задіяні у військово-промисловому комплексі РФ, 4 колишніх українських високопосадовців та їхніх пособників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі, афільована з Олександром Януковичем (старший син екс-президента Віктора Януковича) компанія – ПАТ «МАКО Холиінг». Також у списку санкцій - 5 операторів кримських портів і 1 кримський оператор поромних перевезень, 35 компаній, які контролюються раніше внесеними до переліку санкцій особами, а також ті, чиї більш як 50% капіталу контролюють російські «Внєшекономбанк» і «Роснефть».

За словами Чалого, розширення санкційного списку також покликано узгодити існуючі обмеження з іншими членами міжнародної коаліції країн, зокрема ЄС і Канадою, які підтримують Україну в протистоянні збройній агресії РФ. Крім того, Мінфін США намагається забезпечувати максимальне інформування представників американського бізнесу щодо необхідності дотримання санкцій.

Санкції щодо РФ з боку більшості розвинутих країн були введені влітку 2014 року у відповідь на анексію Криму, а також розв'язання бойових дій на Донбасі.