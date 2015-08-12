У Кабміні задумалися про підвищення мінімальної зарплати

Про це заявив в ході засідання уряду Яценюк.

«Команду (підняти мінімальну зарплату – УНІАН) я дав Мінфіну. Вона стосується державного сектора і приватного сектора, - сказав Яценюк. - Мінфін і Мінсоцполітики з минулого тижня прораховують можливості підняти мінімальну зарплату у поточному році. Це дасть можливість збільшити реальні доходи громадян».

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Кабінет міністрів України заявив про пошук можливостей для підвищення мінімальної заробітної плати, яка є базовим показником для розрахунку зарплат у реальному секторі економіки та пенсій. Згідно із законом про Державний бюджет на 2015 рік,індексація зарплат і пенсій запланована на 1 грудня поточного року. У той же час, в уряді не раз говорили, що в разі наявності ресурсу індексація може пройти раніше.

Розмір мінімальної зарплати в Україні складає 1218 грн.