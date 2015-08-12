Кабмін виділив 4 мільйони гривень Держагентству з питань відновлення Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіону, відповідне розпорядження «Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту секретаріату Кабінету міністрів України на 2015 рік» уряд прийняв сьогодні на засіданні.

Ці кошти дозволять Держагентству з питань відновлення Донбасу реалізовувати державну політику з питань відновлення Донецької та Луганської областей.

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Документ було розроблено Мінрегіоном відповідно до вимог статті 24 Закону «Про державний бюджет України на 2015 рік» та постанов Кабміну від 10 вересня 2014 року № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 26 листопада 2014 року № 655 «Деякі питання Державного агентства з питань відновлення Донбасу».