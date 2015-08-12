В Росії з початку року інфляція склала 9,4%

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на сайт Росстату.

"У перший тиждень липня споживчі ціни в Росії піднялися на 0,7% через індексацію тарифів. У наступні два тижні липня інфляція зберігалася на рівні 0,1%", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що протягом минулого тижня цукровий пісок подорожчав на 2,1%, яйця, олія, маргарин, крупи, печиво — на 0,2–0,4%. Баранина, морожена риба, варена ковбаса, молоко, сири, макарони та сіль подешевшали на 0,1–0,2%.

"Овочі та фрукти в середньому подешевшали на 3%, вартість картоплі, моркви та помідорів знизилася на 6,1–8,1%, цибуля, капуста та огірки стали дешевше на 3,5–5,2%", - повідомляють в статті.

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Як повідомляв УНІАН, у період з грудня 2013 року по травень 2015 року продовольча інфляція в Росії сягнула 28,7%.