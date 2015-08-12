Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,35 за долар

У середу, 12 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,15/21,35 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 23,6300/23,8520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3270/0,3300 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,3854 грн/дол., на цю годину було укладено 543 угоди на суму 470 млн дол.