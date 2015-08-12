Українські банки за півроку закрили 706 підрозділів
Кількість діючих структурних підрозділів українських банків на 1 серпня становить 12 984, що на 706 підрозділів менше, ніж на початок року.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Згідно з наведеними даними, за січень-липень 2015 року найбільшу кількість підрозділів закрили державний «Ощадбанк» (236), «Юніон Стандарт Банк» (156) і «Райффайзен Банк Аваль» (58).
Найбільшу кількість відкритих підрозділів за цей період припадає на «Артем-банк» (67), ПУМБ (32) і «Авант-банк» (32).
Станом на 1 серпня найбільша кількість працюючих підрозділів припадає на «Ощадбанк» (4 311), «Приватбанк» (2 909) і «Райффайзен Банк Аваль» (640).
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Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.
За січень-червень кількість банків, що мають ліцензію, скоротилося на 24 установи - до 139, в тому числі 129 працюючих банків і один банк, який має ліцензію санаційного банку.
Даних на 1 серпня Нацбанк поки що не оприлюднив.