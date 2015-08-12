Українські банки за півроку закрили 706 підрозділів

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, за січень-липень 2015 року найбільшу кількість підрозділів закрили державний «Ощадбанк» (236), «Юніон Стандарт Банк» (156) і «Райффайзен Банк Аваль» (58).

Найбільшу кількість відкритих підрозділів за цей період припадає на «Артем-банк» (67), ПУМБ (32) і «Авант-банк» (32).

Станом на 1 серпня найбільша кількість працюючих підрозділів припадає на «Ощадбанк» (4 311), «Приватбанк» (2 909) і «Райффайзен Банк Аваль» (640).

Читайте такожУкраїнські банки повинні усунути проблему від'ємного значення капіталу до кінця січня

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2015 року в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.

За січень-червень кількість банків, що мають ліцензію, скоротилося на 24 установи - до 139, в тому числі 129 працюючих банків і один банк, який має ліцензію санаційного банку.

Даних на 1 серпня Нацбанк поки що не оприлюднив.