У Краматорську ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад чверть мільярда гривень

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Встановлено, що протягом 2014-2015 років троє мешканців міста Краматорськ заснували близько 10 фіктивних фірм, які надавали послуги з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову.

Перебуваючи на території Донецької області правопорушники створили потужний конвертаційний центр, який обслуговував північну частину Донецької, а також Харківську та Дніпропетровську області, із загальним обігом проконвертованих коштів понад 250 млн грн.

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«12 серпня прокуратурою міста Краматорська спільно з СУ ФР ДПІ у місті Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області проведено 9 обшуків у тіньових офісах підприємств з ознаками фіктивності, квартирах за місцем проживання та автотранспорті фігурантів кримінального правопорушення», - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 22 печатки фіктивних підприємств, реєстраційні документи, чекові книжки, записи проконвертованих грошових коштів, кредитні картки, комп’ютерна техніка, електронні носії, а також грошові кошти в розмірі більше, ніж півмільйона гривень.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, що використовувався для фінансування терористичної діяльності «ЛНР».