Яресько не змогла домовитися з кредиторами, нова зустріч відбудеться в четвер - ЗМІ

Про це повідомило джерело Reuters, близьке до переговорів.

Сторони вже більше п'яти місяців не можуть домовитися про умови реструктуризації українського зовнішнього боргу.

Міністр фінансів України Наталія Яресько, яка особисто приїхала на зустріч з найбільшими кредиторами в Сан-Франциско, назвала нинішній раунд переговорів фінальним.

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За словами Яресько, у країни немає часу продовжувати п'ятимісячну дискусію, так як на 23 вересня припадає перше в цьому році погашення - $500-мільйонного випуску євробондів.

У разі незгоди власників євробондів піти на прийнятне для України списання частини основного боргу, уряд може ввести мораторій на виплати.