За перше півріччя місцеві бюджети зросли більше, ніж на чверть - Мінфін

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 7 місяців становлять 72,5% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

У тому числі надходження податку на доходи фізичних осіб у січні-липні зросли на 17,2%, плати за землю – на 26,4%.

Також повідомляється, що станом на 1 серпня місцеві бюджети отримали 90,768 млрд грн міжбюджетних трансфертів, що становить 93,7% від запланованих на цей період.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Мінфіну, за січень-червень 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 44,6 млрд грн, що на 12,2 млрд грн, або на 37,7%, більше показника за аналогічний період минулого року (у порівняльних умовах і без урахування територій, непідконтрольних владі).

У рамках змін до Бюджетного кодексу, які діють з початку цього року, в Україні впроваджується нова система міжбюджетних відносин, за якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, місцеві бюджети отримали 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.