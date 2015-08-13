Суд відхилив позов до Порошенка про незаконне призначення Гонтаревої

Вищий Адміністративний суд України відхилив позови до президента України Петра Порошенка про неправомірність призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови Національного банку України у зв'язку з недостатністю досвіду роботи на керівних посадах у банках.

Як повідомляється на сайті НБУ, професійний досвід й ділова репутація голови НБУ не викликали сумнівів у суддів. «Як випливає з розглянутої в судовому засіданні трудової книжки, наявний у неї трудовий стаж роботи на керівних посадах у банках відповідає вимогам статті 18 Закону України «Про Національний банк України», - цитує НБУ постанову суду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади очільника НБУ та призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої 19 червня 2014 року.

У перші 9 місяців перебування Гонтаревої на посаді в ЗМІ періодично з'являлася інформація про відставку голови НБУ, що на думку регулятора, було пов'язане з бажанням окремих політичних сил чи особистостей розхитати ситуацію в Україні.

В останні 5 місяців, в міру стабілізації ситуації на валютному ринку країни, нападки на керівництво НБУ практично припинилися.

Відповідно до Конституції, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України.