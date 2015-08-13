Гривня на міжбанку торгується по 21,45 за долар

У четвер, 13 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,35/21,45 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,7320/24,8410 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3310/0,3340 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,3959 грн/дол., на цей час було укладено 13 угод на суму 6,51 млн дол.