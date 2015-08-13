JPMorgan різко погіршив прогноз по ВВП Росії

Американський інвестиційний банк JPMorgan погіршив прогноз по зростанню ВВП в РФ в 2016 році до 1% з 1,8%

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg.

В оновленому прогнозі МЕР, опублікованій в травні, йшлося, що спад ВВП в Росії в 2015 році становитиме 2,8%, в 2016 і 2017 роках очікується вже зростання на 2,3%, який прискориться в 2018 році до 2,4%.

ВВП Росії у фізичному вираженні у другому кварталі 2015 року, за даними Росстату, знизився щодо відповідного періоду минулого року на 4,6%.

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Як раніше заявляв голова Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв, економічна ситуація в Росії в третьому кварталі має покращитися, а за підсумками року спад ВВП не перевищить 2,6-2,8%.