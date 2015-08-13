Попит на золото впав до шестирічного мінімуму

Глобальний попит на золото впав у другому кварталі 2015 року на 12%, до мінімального рівня за останні шість років, пише The Wall Street Journal з посиланням на доповідь Світової золотої ради.

З березня по червень поточного року попит у фізичному вираженні становив 914,9 т золота проти 1,038 т за той же період 2014 року, передає РБК.

Ціна на золото з негайною поставкою відчуває тиск з вересня 2011 року, коли вона досягла піку в $1,920 за тройську унцію. За цей період вона впала більш ніж на 40% на тлі зниження споживання металу. Світовий попит на ювелірні вироби, які складають близько 60% світового споживання золота, у другому кварталі знизився на 14%, до 513,5 т порівняно з 594,5 т роком раніше.

Однією з головних причин падіння попиту стало зниження споживання цього металу в Китаї та Індії. Загальний попит на золото в Індії знизився на 25%, до 154,5 т у другому кварталі проти 204,9 т за аналогічний період минулого року.

У Китаї загальне споживання знизилося на 3%, до 216,5 т у другому кварталі, порівняно з 224,1 т в минулому році. Попит на ювелірні вироби впав на 5%, до 174,4 т у другому кварталі проти 184,6 т за аналогічний період минулого року. Попит на золото в Китаї послабило падіння фондових ринків. Інвестори не стали вкладати гроші в золото, а вклали в акції, що не надало підтримку металу.

Читайте такожЦіни на метали досягли шестирічного мінімуму через девальвацію юаня

За даними Всесвітньої золотої ради, річний попит на золото прогнозується на рівні між 4200 т і 4300 т. Для Індії і Китаю до 2015 року прогноз залишається на рівні 900-1000 т, як минулого року.