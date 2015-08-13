Грецька економіка несподівано зросла

Про це повідомляє Slon.ru з посиланням на державну службу статистики Греції.

"Крім того, відомство переглянуло показники першого кварталу, зафіксувавши нульове зростання замість колишнього падіння на 0,2%", - говориться в повідомленні.

Як пише Bloomberg, зростання ВВП виявився несподіваним: аналітики, опитані агентством, вважали, що в середньому грецька економіка впаде на 0,5%.

За прогнозами, зростання економіки єврозони в другому кварталі має становити 0,4%, але показники Греції можуть поліпшити ці дані. Служба статистики Євросоюзу опублікує дані про динаміку ВВП у п'ятницю, 14 серпня.

"The Wall Street Journal 12 серпня з посиланням на представників ЄС повідомила, що, за прогнозами кредиторів, ВВП Греції в 2015 році впаде на 2,3%, в 2016 – на 1,3%. Зростання на 2,7% очікується в 2017 році", - наголошується в статті.

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Кредитори і Греція узгодили умови другої програми фінансової допомоги 11 серпня. Домовленості передбачають, що в 2015 році дефіцит бюджету Греції не має перевищити 0,25% ВВП, а з наступного року показники мають бути профіцитними.