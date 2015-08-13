Гонтарева каже, що не знає про відкриття кримінальної справи проти неї

Про це повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

Нещодавно в ряді ЗМІ з'явилося повідомлення про відкриття слідчим відділом Печерського районного управління ГУМВС України в м. Києві кримінального провадження за фактом вчинення кримінального злочину за статтею «зловживання владою або службовим становищем» відносно керівництва НБУ, включаючи голову і колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Аллу Шульгу. При цьому повідомлялося, що Шульга за неповний рік свого перебування на посаді розмістила на депозитних рахунках в українських банках 650 тис. дол., а голова НБУ нібито просила Державну службу фінансового моніторингу не перевіряти джерела походження цих коштів.

НБУ у своєму повідомленні роз'яснює, що 30 квітня 2015 року, розуміючи можливі репутаційні ризики для регулятора, голова НБУ зверталася з листом до Державної служби фінансового моніторингу (копія листа додається до повідомлення) з проханням обґрунтувати свої запити в усі банки України для отримання інформації про банківські рахунки і фінансові операції Алли Шульги, яка до 15 квітня обіймала посаду директора гендепартаменту банківського нагляду і входила до складу правління НБУ.

Нацбанк підкреслює, що Алла Шульга, як держслужбовець, у рамках законодавства завчасно надавала декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013, 2014 і 2015 роки до моменту її звільнення.

Як повідомляв УНІАН, директор генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга з 15 квітня залишила роботу в НБУ за згодою сторін. Шульга обіймала посаду директора гендепартаменту банківського нагляду і входила до складу правління НБУ з квітня 2014 року.