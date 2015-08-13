Яценюк вимагає публічного звіту від керівництва Фонду гарантування вкладів

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Яценюк заявив у ході наради з представниками Фонду гарантування.

«Ми виділили вам 28,9 млрд грн з державного бюджету на те, щоб ці кошти пішли у фонд, щоб виплачували вкладникам ці кошти. І тому я, як глава уряду, вимагаю прозорості та звітності», - цитує прес-служба Яценюка.

Яценюк нагадав, що з 12 банків, що здійснювали виплати вкладникам, які постраждали від банкрутства інших банків, половина – 6 банків – пізніше також були визнані проблемними, а три – неплатоспроможними.

«Хто приймав рішення про вибір саме цих банків (виплачували вклади - УНІАН), які взяли бюджетні кошти і мали виплатити їх власникам депозитів, а потім і самі збанкрутували?, - запитав Яценюк. – Чому витрати на утримання тимчасових адміністрацій фонду - а за нашими даними, це близько 8 тис. осіб - у цілому за рік становлять додатково 1,8 млрд грн, які можна було б направити на виплату депозитів?».

У зв'язку з цим Яценюк вимагає повного публічного аудиту витрат Фонду гарантування, а також проведення розслідування щодо 56 банків, раніше визнаних банкрутами, для виявлення того, куди поділися активи, і тих, хто стоїть за виведенням активів». Глава уряду звернувся до міністра внутрішніх справ, керівника податкової міліції, голови Держслужби з фінансового моніторингу, Генеральної прокуратурі, СБУ, а також Нацбанку з пропозицією взяти участь у розслідуванні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи.

У результаті цього очищення Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків з активами за балансовою вартістю на 320 млрд грн.

Фонд планує виручити від продажу активів ліквідованих банків близько 50 млрд грн, у тому числі до 5 млрд грн вже в цьому році, розраховуючи на серйозні результати з осені.