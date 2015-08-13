Економіка Румунії показала максимальне зростання серед країн ЄС - Bloomberg

Економіка Румунії показала максимальне зростання серед країн Євросоюзу в другому кварталі, вважають експерти, опитані Bloomberg. Він збільшився на 4,8%. Також значне зростання показали Чехія, Польща і Угорщина

Причиною зростання румунської економіки став споживчий бум, викликаний різким збільшенням роздрібної торгівлі, яке послідувало за зниженням податку з продажів, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

Опитані агентством економісти вважають, що в цілому зростання ВВП Євросоюзу становитиме в другому кварталі 1,3% в річному обчисленні. У Румунії цей показник прогнозується на рівні 4,8%. Також значне зростання продемонстрували Польща (3,6%), Чехія (3,4%) і Угорщина (3,2%). Офіційні показники ВВП за другий квартал будуть опубліковані в п'ятницю, 14 серпня.

Східноєвропейські валюти в липні сильно зміцнилися щодо євро, поряд з гонконгським доларом і юанем. За оцінкою Bloomberg, який відстежує 24 валюти ринків, що розвиваються, угорський форинт піднявся щодо євро на 2,6%, румунський лей на 1,6%, а польський злотий на 1,2%.

Читайте такожГрецька економіка несподівано зросла

Збільшенню активності споживачів у Східній Європі, як пише Bloomberg, сприяє низька інфляція, висока зайнятість, низькі податки і дешеві кредити. Але існують ризики, пов'язані з тим, що в багатьох східноєвропейських країнах більше половини експорту припадає на єврозону, зазначає агентство.

На думку економіста Деніела Х'юїтта з Barclays, поки економіка єврозони прискорюється, зростання в Центральній і Східній Європі може зберегтися на тому ж рівні, але якщо єврозона сповільниться, то це ж відбудеться і на сході континенту.