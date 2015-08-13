ДФС: через тіньову економіку Україна щомісяця втрачала до 3 мільярдів податків

Державна фіскальна служба оцінює обсяг недонадходжень до державного бюджету з податку на додану вартість через тіньову економіку в 2,5-3 млрд грн щомісяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ДФС Роман Насіров.

За словами чиновника, оцінка рівня тіньової економіки – це функція Мінекономрозвитку.

«За нашими даними, як мінімум, ми думаємо, що в місяць це було близько 2,5-3 млрд грн ПДВ», - сказав Насіров, відповідаючи на питання, скільки недоотримував держбюджет від «податкових ям».

Він уточнив, що йдеться про оцінки щомісячних недонадходжень до держбюджету з ПДВ в цьому році.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня в Україні в штатному режимі працює Система електронного адміністрування ПДВ, до цієї дати система працювала в тестовому режимі з початку року.

З 1 січня 2015 року підприємці - платники ПДВ в автоматичному режимі відправляють податкові платежі на спеціальні казначейські електронні рахунки для їх подальшого списання в бюджет.

Введення електронних ПДВ-рахунків передбачено нормами Податкового кодексу за погодженням з ключовим кредитором України – Міжнародним валютним фондом.

За оцінками Державної фіскальної служби, електронне адміністрування ПДВ дозволить виключити будь-які махінації з податком, обсяг яких у 2013 році становив близько 70 млрд грн.