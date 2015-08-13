Гривня на міжбанку знову опустилася до 21,65 за долар

У четвер, 13 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 21,55/21,65 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,9650/24,0700 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3310/0,3330 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,3962 грн/дол., на цей час було укладено 445 угод на суму 345,78 млн дол.