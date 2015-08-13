Греція отримає в серпні перший транш допомоги на 23 мільярди євро - Reuters
18:13, 13 серпня 2015Фінанси
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Греція отримає в серпні перший платіж на суму 23 мільярди євро в рамках трирічної програми допомоги.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
"Вся програма буде коштувати 91,7 мільярда євро, включаючи 85,5 мільярда євро у вигляді допомоги і можливі 6,2 мільярда євро у вигляді доходів, отриманих від приватизації до кінця 2018 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, кредитори і Греція погодили умови другої програми фінансової допомоги 11 серпня. Домовленості передбачають, що 2015 року дефіцит бюджету Греції не має перевищити 0,25% ВВП, а з наступного року показники мають бути профіцитними.
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