Кабмін затвердив виплати призовникам – дві мінімальні зарплати

Згідно з повідомленням, таке рішення було прийнято урядом на засіданні 12 серпня.

Розмір зазначеної допомоги дорівнює двом мінімальним заробітним платам і становить 2 436 гривень. У відповідності із затвердженим порядком, допомога буде виплачуватися військовими комісаріатами через касу або шляхом перерахування коштів на рахунок в банку. Виплати здійснюються за рахунок державного бюджетуі включаються в обсяг витрат на проведення чергових призовів на строкову військову службу.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України до 6 серпня виплатило 6 918 бійцям АТО близько 42,3 мільйона гривень в якості грошових винагород.

Довідка УНІАН. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає виплату разової грошової допомоги особам, призваним на строкову військову службу, які у зв'язку з цим звільняються з роботи.