Українці за 7 місяців сплатили майже 5 мільярдів гривень єдиного податку

Платники податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, у першому півріччі перерахували до бюджету понад 4,9 мільярда гривень єдиного податку, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

За даними ГФС, зазначена сума на 21% перевищує сплачену за аналогічний період минулого року. При цьому в липні до бюджету надійшло 955,6 мільйона гривень єдиного податку.

Згідно з повідомленням, за січень-липень 2015 року фізичні особи - підприємці збільшили перерахування до бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 783,2 мільйона гривень - до 3,7 мільярда гривень, юридичні особи - "спрощенці" за вказаний період сплатили до бюджету 1,2 мільярда гривень єдиного податку. Прес-служба не надала інформації про суми сплати єдиного податку платниками третьої та четвертої груп.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 2015 року збільшився граничний розмір доходу, який дозволяє суб'єктам господарювання використовувати спрощену систему оподаткування, а також знижена ставка єдиного податку для окремих груп "спрощенців".