Moody's прогнозує поглиблення рецесії економіки Росії

Про це говориться в доповіді аналітиків Moody's Investors Service, передає РБК.

Зазначається, що ситуація, яка склалася із цінами на нафту та курсом рубля, відкладе відновлення російської економіки в 2016 році. Агентство прогнозує, що в 2015 році спад економіки Росії складе 3%, а в 2016 році Росія зіткнеться з нульовим зростанням. Moody's передбачає, що в кінці 2015 року російську економіку чекає слабке зростання.

Аналітики Moody's відзначають, що факторами рецесії буде зниження приватного споживання та інвестицій компаній, а також міжнародні санкції щодо Росії. За оцінками агентства, санкції будуть коштувати Росії 1-1,5% реального ВВП аж до 2020 року.

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За даними Росстату, у другому кварталі спад ВВП збільшився більш, ніж в два рази - він склав 4,6% порівняно з 2,2% у першому кварталі.

Зараз кредитний рейтинг Росії за версією Moody's, знаходиться на рівні Ba1 з негативним прогнозом.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло інвестиційний рейтинг Росії на рівні "BBB-" з негативним прогнозом.