Сорос закликає кредиторів частково списати борг України

Цей заклик міститься в його колонці в The Wall Street Journal, передає РБК.

Сорос вважає, що підірвана війною економіка України не впорається з борговим навантаженням. На частку запозичень в іноземній валюті припадає $19 млрд, пише він. Фінансист підкреслив, що суверенні дефолти дорого обходяться як кредиторам, так і позичальникам, які після цього протягом довгого часу мають труднощі із залученням коштів.

Сорос зазначив, що для держав не передбачено «контрольоване» банкрутство за зразком Глави 11 Кодексу про банкрутство США. Вона дозволяє компаніям продовжувати роботу і дає частковийу захист від вимог кредиторів. Останні отримують можливість в результаті реструктуризації бізнесу під зовнішнім контролем повернути більше коштів, ніж це можливо в разі ліквідації підприємства.

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При цьому Сорос повідомив, що вартість дефолту зростає, як правило, тільки в тих випадках, коли позичальник і кредитор довго не можуть домовитися. В якості прикладу він навів південноамериканські країни в 1980-і роки та нинішню боргову кризу Греції. Якщо ж сторонам вдається домовитися швидко, це позитивно впливає як на кредиторів, так і позичальників. Крім того, для держав, на думку Сороса, основну проблему представляє не дефолт, а його першопричина — криза в економіці.

Інвестор зазначив, що голова найбільшого власника українських облігацій — фонду Franklin Templeton — Ніколас Брейді раніше був міністром фінансів США. На цій посаді він підтримував досягнення банками-кредиторами домовленостей з країнами-позичальниками, які погоджувалися провести реформи. Зараз, за оцінкою Сороса, Брейді, навпаки, підтримує жорсткі дії по відношенню до Києва, виступаючи проти списання боргів.

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Уряд України, зазначає Сорос, вживає якраз всі ті заходи, які в 1980-х роках рекомендував Брейді латиноамериканським державам. Мова йде про боротьбу з корупцією, реформи судової системи, розвитку сільського господарства. Крім того, Київ намагається домогтися більшої інтеграції з Євросоюзом і знизити залежність від російського газу.

«Якщо зниження держборгу допоможе уряду досягти цих цілей, то інвестори повинні самі сприяти цьому. Якщо дефолт — це єдина можливість домогтися скорочення заборгованості, то інвестори повинні вітати дії України, а не опиратися їм», — пише Сорос.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Сорос упевнений, що санкції проти Російської Федерації, оголошені провідними економіками світу у відповідь на російську агресію проти України, повинні застосовуватися в комплексі із всеосяжною допомогою Україні в реалізації структурних реформ.