Deutsche Bank може бути оштрафований на 4 мільярди доларів - ЗМІ

06:00, 14 серпня 2015
Фінанси
547

Штрафи Deutsche Bank у справах про відмивання грошей російськими клієнтами банку та операції з Іраном, проти якого діють американські санкції, можуть сягнути $4 млрд.

Bloomberg

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на інформовані джерела, передає РБК.

Очікується, що штрафи до банку застосують регулятори одразу кількох країн, у тому числі Великобританії.

Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції. Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування щодо можливого порушення в Deutsche Bank законодавства по боротьбі з відмиванням грошей в діяльності банку Росії.

Причиною розслідування відносно банку стали «дзеркальні» торгові угоди, які були проведені в Москві та Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені у фунти стерлінгів.

Читайте такожМін'юст США розслідує мільярдні угоди російських клієнтів Deutsche Bank

Раніше УНІАН повідомляв, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яке може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter