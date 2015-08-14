Deutsche Bank може бути оштрафований на 4 мільярди доларів - ЗМІ

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на інформовані джерела, передає РБК.

Очікується, що штрафи до банку застосують регулятори одразу кількох країн, у тому числі Великобританії.

Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції. Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування щодо можливого порушення в Deutsche Bank законодавства по боротьбі з відмиванням грошей в діяльності банку Росії.

Причиною розслідування відносно банку стали «дзеркальні» торгові угоди, які були проведені в Москві та Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені у фунти стерлінгів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яке може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.