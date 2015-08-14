Прибуток російських банків впав у 15 разів

Сукупний прибуток російських банків, одержаний за перші сім місяців 2015 року, становив 34 млрд руб., що у 15 раз менше, ніж за січень—липень 2014 року (513 млрд руб.), наголошується в повідомленні ЦБ.

За той же термін сукупні активи банків скоротилися на 3,6% і становили 75 трлн руб., передає РБК.

При цьому обсяг кредитів фізичним особам знизився на 5,2%, а портфель кредитів нефінансовим організаціям зріс на 2,6%.

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За перші сім місяців 2015 року обсяг коштів на депозитах і на рахунках організацій скоротився на 3,3%, при цьому вклади населення зросли на 10%.