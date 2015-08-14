Греція може отримати черговий короткостроковий кредит на €6 мільярдів

Афіни можуть отримати брідж-кредит на €6,04 млрд, якщо міністри фінансів єврозони в п'ятницю, 14 серпня не домовляться про надання Греції третього пакету фінансової допомоги, повідомляє «Комерсант» з посиланням на Reuters.

За даними агентства, можливе брідж-фінансування розраховане не більше ніж на три місяці. Греція вже 20 серпня повинна виплатити ЄЦБ €3,4 млрд, щоб погасити черговий транш за кредитною заборгованістю.

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Нагадаємо, Греція погодила з міжнародними кредиторами трирічний пакет допомоги в розмірі €85 млрд, з яких €10 млрд підуть на докапіталізацію банків.

Такий результат переговорів Єврокомісії, ЄЦБ, МВФ з Грецією. Вже наступного тижня Афіни мають виплатити €3,4 млрд ЄЦБ.