Україна ще не домовилася з кредиторами – переговори продовжуються

«Українська делегація і Спеціальний комітет кредиторів провели детальні дискусії в Сан-Франциско. Переговори тривають», - йдеться в спільній заяві, опублікованій на сайті Міністерства фінансів України.

Минулого тижня Мінфін погодився зустрітися з кредиторами у середу, 12 серпня, в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів, назвавши цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вкотре попередивши, що наша країна змушена буде використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягти домовленості.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. цього року до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки.

Дотепер домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол., відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

4 серпня Мінфін направив Комітету кредиторів оновленуе пропозицію, запропонувавши зустрітися на вищому рівні в Лондоні 6 серпня, однак кредитори, які раніше вже погодилися на списання 5% номіналу боргу, попросили перенести зустріч на 10-11 серпня.