Економіка України у другому кварталі впала майже на 15%

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі поточного року порівняно з другим кварталом 2014 року (в постійних цінах 2010 року) впав на 14,7%, повідомила Державна служба статистики України.

Водночас порівняно з 1 кварталом поточного року, з урахуванням сезонного фактора, падіння скоротилося до 0,9%.

Інші дані в повідомленні Держстату відсутні.

Падіння ВВП в 1 кварталі поточного року порівняноні з першим кварталом 2014 року становило 17,2%, а порівняно з 4 кварталом 2014 року з урахуванням сезонного фактора падіння становило 6,5%.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі оцінило падіння ВВП України за підсумками першого півріччя 2015 року в 16,3%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 7,5%.