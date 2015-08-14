Парламент Греції схвалив угоду з міжнародними кредиторами

Про це повідомляє Reuters.

Угода складається з кількох частин.

Перша частина угоди включає в себе список з 40 реформ, виконання яких вимагається кредиторами для надання подальших траншів.

Друга стаття наділяє додатковими повноваженнями міністра фінансів і керівництво грецького Фонду фінансової стабільності.

Відтепер вони зможуть підписати угоду і супутні їй документи.

Крім того, депутати схвалили угоду про фіндопомогу між ЄСМ, кабміном Греції, грецьким Фондом фінансової стабільності та Центробанком Греції.

Нагадаємо, Греція погодила з міжнародними кредиторами трирічний пакет допомоги в розмірі €85 млрд, з яких €10 млрд підуть на докапіталізацію банків.

Такий результат переговорів Єврокомісії, ЄЦБ, МВФ з Грецією. Вже наступного тижня Афінам належить виплатити €3,4 млрд ЄЦБ.