Парламент Греції схвалив угоду з міжнародними кредиторами
Більшість депутатів грецького парламенту проголосували за внесений кабінетом міністрів законопроект під назвою «Ратифікація проекту угоди про фінансову підтримку Європейським механізмом стабільності і заходів щодо його виконання».
Про це повідомляє Reuters.
Угода складається з кількох частин.
Перша частина угоди включає в себе список з 40 реформ, виконання яких вимагається кредиторами для надання подальших траншів.
Друга стаття наділяє додатковими повноваженнями міністра фінансів і керівництво грецького Фонду фінансової стабільності.
Відтепер вони зможуть підписати угоду і супутні їй документи.
Крім того, депутати схвалили угоду про фіндопомогу між ЄСМ, кабміном Греції, грецьким Фондом фінансової стабільності та Центробанком Греції.
Нагадаємо, Греція погодила з міжнародними кредиторами трирічний пакет допомоги в розмірі €85 млрд, з яких €10 млрд підуть на докапіталізацію банків.
Такий результат переговорів Єврокомісії, ЄЦБ, МВФ з Грецією. Вже наступного тижня Афінам належить виплатити €3,4 млрд ЄЦБ.