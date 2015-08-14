Мінекономрозвитку: тіньова економіка зросла до 47% ВВП

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінює зростання рівня тіньової економіки в першому кварталі 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року в 5 п. п. - до 47% від обсягу офіційного ВВП.

«За попередніми розрахунками Мінекономрозвитку, в I кварталі 2015 року рівень тіньової економіки порівняно з відповідним періодом 2014 року збільшився ще на 5 п. п. - до 47% від обсягу офіційного ВВП», - повідомляється на сайті міністерства.

Міністерство зазначає, що на початку 2015 року в умовах поширення цінових і девальваційних шоків, ескалації військового конфлікту спостерігалося подальше істотне зростання тіньової економіки, що почалося в 2013 році.

Згідно з наведеними даними, три з чотирьох методів оцінки рівня тіньової економіки показали її зростання. Зокрема, за методом «витрати населення - роздрібний товарооборот» зафіксовано зростання тіньової економіки на 5 п. п., до 56%, за методом збитковості підприємств – на 8 п. п., до 50%, за електричним методом - на 6 в.п. до 38%. І тільки один з методів – монетарний - зафіксував зниження рівня тіньової економіки на 1 п. п., до 35%.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра фінансів Олена Макеєва наприкінці липня заявляла, що рівень тіньової економіки в Україні перевищує офіційні дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі, згідно з якими тіньова економіка в країні становить 42%.

За її словами, показник значно вищий за оцінками бізнесу, досягаючи 60% у роздрібній торгівлі, 40% - у фармацевтичній галузі, 67% – у легкій промисловості.

За оцінками Державної фіскальної служби України, тіньова економіка в Україні щомісяця забирала з бюджету близько 3 млрд грн.