Гривня впала до 21,90 за долар

У п'ятницю, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 21,70/21,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,1750/24,3940 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3340/0,3370 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 21,8837 грн/дол., на цю годину було укладено 88 угод на суму 58,19 млн дол.