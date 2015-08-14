У Фонді гарантування вкладів відповіли на критику Яценюка

Про це фонд повідомив на офіційному сайті, коментуючи заяву від 13 серпня цього року на урядовому порталі за результатами зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з адміністративною радою Фонду гарантування, в якому прем'єр зажадав провести публічний аудит витрат фонду та розслідування щодо 56 банків, що визнані неплатоспроможними.

Фонд зазначає, що підтримує позицію уряду щодо необхідності проведення розслідування банкрутств 56 банків та притягнення до відповідальності винних.

«Фондом подано 1291 заяву про скоєння злочинів на загальну суму 115,9 млрд грн. Фонд буде вдячний, якщо уряд доручить правоохоронним органам прискорити розгляд заяв фонду та, у разі наявності підстав, як можна швидше подати відповідні матеріали до суду», - йдеться в повідомленні.

Фонд наголошує, що вітає ініціативу прем'єр-міністра про проведення найближчим часом тематичного засідання адміністративної ради Фонду за участю керівників силових відомств держави.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав керівництво Фонду гарантування вкладів фізосіб публічно відзвітувати про використання коштів, виділених фонду з держбюджету, а також зажадав повного публічного аудиту витрат Фонду гарантування і розслідування щодо 56 банків, визнаних неплатоспроможними.

Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи, в результаті якої Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків.

Оскільки обсяг надходжень регулярних внесків від банків не покриває обсяги виплат вкладникам цих банків, фонд змушений позичати кошти в уряду і Національного банку України. Фонд очікує, що обсяг таких кредитів до кінця року може досягти 50 млрд грн.

Закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду здійснювати випуски ОВДП для кредитування Фонду гарантування на 20 млрд грн.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2015 року становив 16,963 млрд грн.