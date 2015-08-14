МВС спростовує інформацію про заведення кримінальної справи проти Гонтаревої

Про це повідомляється на сайті МВС у відповідь на «інформацію провокуючого характеру, яка останнім часом поширюється в засобах масової інформації та інтернет-виданнях».

Нагадаємо, нещодавно в ряді ЗМІ з'явилося повідомлення про відкриття кримінального провадження щодо керівництва НБУ, включаючи голову і колишнього директора генерального департаменту банківського нагляду Аллу Шульгу, яка за неповний рік свого перебування на посаді розмістила на депозитних рахунках в українських банках 650 тис. дол., і при цьому голова НБУ нібито просила Державну службу фінансового моніторингу не перевіряти джерела походження цих коштів.

«МВС України зазначає, що жодного кримінального провадження щодо голови Національного банку України Гонтаревої В. В. та її заступників МВС не зареєстровано, підозри нікому не пред'явлені і ніяких інших процесуальних дій не проводиться», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 серпня, у Національному банку України повідомили, що голова НБУ Валерія Гонтарева не знає про відкриття кримінального провадження проти неї та не отримувала відповідних повідомлень від правоохоронних структур.

Згідно з роз'ясненнями НБУ, 30 квітня 2015 року, розуміючи можливі репутаційні ризики для регулятора, голова НБУ зверталася з листом до Держфінмоніторингу з проханням обґрунтувати свої запити у всі банки України для отримання інформації про банківські рахунки і фінансові операції Алли Шульги, яка до 15 квітня обіймала посаду директора гендепартаменту банківського нагляду і входила до складу правління НБУ.

Нацбанк зазначив, що Алла Шульга як держслужбовець в рамках законодавства завчасно надавала декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013, 2014 і 2015 роки до моменту її звільнення.

Директор генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга з 15 квітня залишила роботу в НБУ за згодою сторін. Шульга займала посаду директора гендепартаменту банківського нагляду і входила до складу правління НБУ з квітня 2014 року.