У Росії офіційний курс євро досяг піврічного максимуму

За підсумками ранкових торгів на Московській біржі офіційний курс євро зріс на 1,2175 руб. — з 15 серпня 2015 року він встановлений ЦБ на рівні 72,365 руб. Це найвищий показник за останні шість місяців, у попередній раз вище цієї позначки курс євро піднімався 14 лютого 2015 року.

Одночасно з цим офіційний курс долара зріс на 93,75 коп. З 15 серпня він визначений ЦБ в 64,9363 руб., пише РБК.

Протягом сьогоднішніх торгів на Московській біржі курс долара піднімався до 65,059 руб., що на 35,4 коп. вище за рівень закриття вчорашніх торгів. Курс євро піднімався до 72,54 руб., що на 44,5 коп. вище за рівень закриття торгів 13 серпня.

Зниження курсу рубля відбувається на тлі стабільно низьких цін на нафту. Протягом сьогоднішніх торгів на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні 2015 року залишається нижче $50 за барель.