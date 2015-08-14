Фонд гарантування витратить на обслуговування кредитів майже 4 мільярди гривень

Як повідомляється на сайті фонду, він отримав кредити у Міністерства фінансів у розмірі 28,9 мільярда гривень у вигляді державних цінних паперів, у тому числі 18,8 мільярда гривень - в 2015 році.

За інформацією фонду, вартість цих запозичень становила 12% річних, і за підсумками поточного року сума сплачених відсотків за кредитами складе 1,3 мільярда гривень.

Крім того, як раніше повідомляли у фонді, обсяг отриманих кредитів в Національному банку України склав 10,198 мільярда гривень у 2014 році та 9,950 мільярда гривень – в 2015 році.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті очищення банківської системи в 2014-2015 роках Фонд гарантування отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків.

Оскільки обсяг надходжень регулярних внесків від банків на рівні близько 3 мільярдів гривень щорічно не покриває обсяги виплат вкладникам цих банків, які досягли за підсумками 2014 і неповного 2015 року 45,7 мільярда гривень, фонд змушений позичати кошти. Фонд очікує, що обсяг кредитів в уряду і Національного банку України до кінця року може досягти 50 мільярдів гривень.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 серпня 2015 року склав 16,963 мільярда гривень.