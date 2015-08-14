Україна закінчила півріччя з профіцитом зовнішньоторговельного балансу майже $3 мільярди

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2015 року склав 2,890 мільярда доларів, що на 227,9 мільйона доларів, або на 8,6%, більше профіциту за аналогічний період минулого року в 2,662 мільярда доларів.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу поточного року склав 1,193 мільярда доларів, що на 126,6 мільйона доларів, або на 11,9%, більше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 1,066 мільярда доларів.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2014 року склав 3,884 мільярда доларів, у той час як за 2013 рік баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом у 8,514 мільярда доларів.