Іноземні інвестиції в Україну знизилися на 6,4%

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2015 року склав 42,851 мільярда доларів, що на 2,913 мільярда доларів, або на 6,4% нижче показника на початок року на рівні 45,764 мільярда доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, зниження обсягу інвестицій обумовлено переважно курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 3,539 мільярда доларів, у той час як відплив акціонерного капіталу виявився незначним і становив 351,3 мільйона доларів при одночасному надходженні 1,042 мільйона доларів нових інвестицій.

Нагадаємо, у першому півріччі порівняно з початком року за офіційним курсом Національного банку України гривня знецінилася відносно долара США на 33,2% – до 21,01 грн/долар на 1 липня 2015 року.

За даними Держстату, інвестиції в першому півріччі надходили з 133 країн світу. Основними інвесторами України, на яких припадає 83% загального обсягу інвестицій, залишалися Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія.

Більша частина інвестицій в обсязі 13,499 мільярда доларів, або 31,5% від загального обсягу припадає на українську промисловість.

Заборгованість українських підприємств за кредитами та позиками перед прямими інвесторами на 1 липня 2015 року склала 8,850 мільярда доларів, загальний обсяг прямих інвестицій, включаючи акціонерний капітал та боргові інструменти - 51,702 мільярда доларів.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в економіку країн світу на 1 липня 2015 року склав 6,254 мільярда доларів. Прямі інвестиції з України надходили в 46 країн світу, в тому числі найбільша частка припадає на Кіпр (93%).

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструментами до підприємств за кордоном на кінець першого півріччя склали 218 млн дол., загальний обсяг прямих інвестицій з урахуванням акціонерного капіталу і боргових інструментів – 6,472 мільярда доларів.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 1 квітня 2015 року становив 41,067 мільярда доларів, що на 4,652 мільярда доларів, або на 10,18% менше показника на початок року на рівні 45,719 мільярда доларів.

Зниження обсягу інвестицій у першому кварталі переважно обумовлено курсовою різницею, за рахунок чого акціонерний капітал знизився на 4,730 мільярда доларів, у той час як відплив акціонерного капіталу виявився незначним.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 2013 році склав 2,860 мільярда доларів, що в два рази менше показника 2012 року в 6,013 мільярда доларів.