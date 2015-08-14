Гривня на міжбанку впала до 22,15 за долар

У п'ятницю, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,95/22,15 грн/долар, повідомив УНІАН ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4780/24,6970 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3380/0,3410 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,7577 грн/долар, до цього часу була укладена 571 угода на суму 436,32 мільйонів доларів.