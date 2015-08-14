Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому півріччі зріс втричі

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-червня 2015 року склав 1,247 мільярда доларів, що втричі більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 408 мільйонів доларів, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-червні порівняно з аналогічним періодом 2014 року експорт товарів з України знизився на 35% - до 18,530 мільярда доларів, імпорт - на 38,5%, до 17,284 мільярда доларів. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,07 (у січні-червні 2014 року – 1,01). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 207 країн світу.

Обсяг експорту товарів у країни ЄС у січні-червні 2015 року, порівняно з січнем-червнем 2014 року, знизився на 35,6% - до 6,063 мільярда доларів, і становив 32,7% у загальному обсязі експорту.

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 25,7% - до 7,390 мільярда доларів, і становив 42,8% у загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію в першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 59,4% - до 2,318 мільярда доларів, обсяг імпорту за цей період знизився на 56% - до 2,861 мільярда доларів.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-травня 2015 року склав 909,2 мільйона доларів, що в 2,5 рази більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 364,7 мільйона доларів.

За підсумками 2014 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України скоротився в 29 разів - до 468,3 мільйона доларів.