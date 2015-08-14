Офіційний курс гривні впав відразу на 36 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2175.7665 (14 серпня – 2139.6247)

100 EUR – 2430.5488 (14 серпня – 2376.9091)

10 RUR – 3.3506 (14 серпня – 3.3432)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,95/22,15 грн/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,4780/24,6970 грн/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3380/0,3410 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,7577 грн/долар, до цього часу була укладена 571 угода на суму 436,32 млн долар.

З моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми – в березні поточного року, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх чотирьох місяців.