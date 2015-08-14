Україна за півроку поставила в Крим в 26 разів більше товарів, ніж вивезла

Україна в січні-червні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони "Крим" товари на загальну суму 472,149 мільйона доларів, що в 26 разів більше обсягу постачання товарів із СЕЗ "Крим" на материкову частину країни на суму 18,090 мільйона доларів.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, також у першому півріччі підприємства України надали підприємствам СЕЗ "Крим" послуги на суму 962,1 тисячі доларів США, що у 55 разів менше грошового еквіваленту отриманих послуг від підприємств СЕЗ "Крим" на рівні 17,4 тисячі доларів.

З січня 2015 року застосовуються митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів через адміністративну кордон СЕЗ "Крим" в рамках Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна в січні-травні 2015 року поставила на територію вільної економічної зони "Крим" товари на загальну суму 390,105 мільйона доларів, що на 374,616 мільйона доларів більше обсягу постачання товарів із СЕЗ "Крим" в інші регіони нашої країни на рівні 15,489 мільйона доларів.