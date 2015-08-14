Єврогрупа пригрозила згорнути фіндопомогу Греції у разі провалу реформ

Про це заявив керівник Єврогрупи Єрун Дейсселблум, передає українська редакція "Німецької хвилі". Якщо під час перевірок стане очевидним, що реформи в країні не проводяться, то програму міжнародної допомоги Афінам можуть невідкладно припинити, підкреслив він.

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Окрім того, керівник Єврогрупи висловив сподівання, що у третьому пакеті допомоги для Греції візьме участь Міжнародний валютний фонд (МВФ). За його словами, хоч Фонд вирішуватиме питання про свою участь у жовтні, позитивна заява з цього приводу мала б пролунати вже 14 серпня.

Напередодні грецький парламент схвалив домовленості уряду з міжнародними кредиторами та пов'язані з цим заощаджувальні заходи. У другій половині дня 14 серпня надання Афінам нового пакету фінансової допомоги обговорить у Брюсселі Єврогрупа (міністри фінансів 19-ти країн Єврозони).

У Єврокомісії висловили оптимізм щодо результатів засідання Єврогрупи 14 серпня. Згода щодо третьої програми допомоги "абсолютно можлива", заявила речниця Єврокомісії.

Якщо ж міністри фінансів Єврозони все-таки не схвалять надання нових багатомільярдних позик Афінам, Греція зможе отримати ще один перехідний кредит, аби утримати економіку від дефолту і сплатити частину зобов'язань кредиторам. Адже Афіни, зокрема, 20 серпня мають виплатити Європейському центробанку 3,4 млрд євро за кредитами.